Brésil : la presse brésilienne assassine la Seleção

Malgré huit points pris sur les quatre dernières rencontres, la sélection brésilienne est toujours dans la tourmente. La trêve internationale du mois d’octobre avait permis à la Seleção de faire le plein de points en venant à bout du Chili (1-2) et du Pérou (4-0). Des performances qui ont permis aux troupes de Dorival Junior de remonter au classement des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais ces belles impressions n’ont pas su se montrer pérennes puisque sur les deux dernières semaines, le Brésil a dû se contenter de deux matchs nuls. Le premier contre le Venezuela (1-1) et le second hier soir face à l’Uruguay (1-1). Mais au-delà de la déception de n’avoir verrouillé aucun succès sur cette pause de novembre, les copies rendues par les 11 joueurs brésiliens laissent à désirer. La gronde populaire se poursuit et s’intensifie au pays du football. Cela faisait des années que le Brésil n’avait pas été aussi loin du niveau et de la situation de l’Argentine, ennemi juré qui a enchaîné deux Copa América et une Coupe du Monde.

Alors que 216,4 millions de fervents supporters passionnés attendent depuis 2002 la sixième étoile mondiale, la Seleção, toujours très populaire au pays malgré le supportérisme exacerbé du football des clubs, n’a jamais paru aussi mal embarqué à deux ans du prochain Mondial : «Je pense que les huées sont davantage liées au résultat, car à mon avis, nous avons joué comme un diable. Je suis fier de ceux qui ont joué et même de ceux qui sont sur le banc. Nous avons tout fait pour obtenir le résultat. On joue beaucoup au ballon, il faut repartir la tête haute. Ce que nous avons fait ici sera difficile à battre. Le football punit. Nous avons atteint un point qui est important pour nous. Nous sommes forts et prêts à accueillir tous ceux qui viendront», a déclaré non sans amertume l’attaquant du FC Barcelone Raphinha à TV Globo. En tout cas, ne pas avoir renversé la Céleste n’a pas plu aux supporters brésiliens puisque si l’Argentine reste l’ennemi juré, l’Uruguay est également un autre rival de la Seleção et même contre les troupes de Marcelo Bielsa, le Brésil a eu beaucoup de mal.

Les supporters et la presse taclent la Seleção

Cette trêve ne semble pas avoir calmé les ardeurs au Brésil. L’équipe brésilienne a reçu de vives critiques négatives dans certains journaux du monde entier après le match nul (1-1) contre l’Uruguay, à Salvador, lors de la 12ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec ce résultat, la Seleção boucle l’année à la 5ème place avec 18 points, soit sept de moins que le leader et rival argentin, ce qui ne passe toujours pas au Brésil. En Argentine, le quotidien traditionnel Olé a critiqué la performance de l’équipe de Dorival Júnior, qualifiant celle de l’équipe quintuple championne d’apathique : «Le Brésil est revenu à l’apathie du football lors du match nul contre l’Uruguay. L’équipe verte et jaune a offert très peu de jeu à domicile et a accumulé le deuxième match nul consécutif lors des qualifications». En Espagne, la situation du Brésil intéresse aussi, notamment à travers les deux leaders Vinicius et Raphinha : «Avec Vinícius un peu mal à l’aise agissant beaucoup plus au milieu que d’habitude, Raphinha a été le seul à essayer de proposer quelque chose de différent», a défini Marca. «Raphinha a été une fois de plus l’architecte de la plupart des situations dangereuses de Canarinha. Le joueur de Barcelone, qui vit un très bon moment, a une nouvelle fois porté l’équipe sur son dos. Il manquait quelque chose de plus dans l’attaque contre le Brésil dans ces moments où elle laissait une bonne image, avec Vinicius quittant l’aile et essayant d’apparaître à l’intérieur, mais sans grand succès», a déclaré AS.

La Globo ne s’est pas montré tendre non plus avec sa sélection : «Pour la troisième fois dans l’actuelle édition des Éliminatoires, l’équipe brésilienne termine une Date FIFA sans gagner. Le match nul 1-1 contre l’Uruguay, à Salvador, l’a confirmé et a marqué une nouvelle performance incohérente de l’équipe dirigée par Dorival Junior. Peu de réelles occasions créées pour le volume offensif obtenu et les erreurs défensives devenues désormais routinières». Quant à ESPN Brasil, l’antenne brésilienne du média américain, souligne la gronde populaire dans les travées du stade de Bahia : «Huées au coup de sifflet final et envie de virer de Dorival Júnior : les supporters étaient en colère contre le nul entre le Brésil et l’Uruguay à Salvador». Le site UOL ne fait pas exception : «L’équipe brésilienne est anxieuse et cela semble être une des raisons pour lesquelles elle ne va pas bien. Peu importe à quel point ils pressent, ils échangent des passes rapidement, menacent même leurs adversaires, comme il l’ont fait contre l’Uruguay. Mais les occasions se créent de manière désordonnée, comme une équipe qui a beaucoup à prouver à elle-même, à ses adversaires et à ses supporters…». Dorival Junior a encore du pain sur la planche.