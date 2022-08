Nice : Calvin Stengs en lice pour remplacer Cody Gakpo au PSV !

On arrive dans la dernière ligne droite du mercato. Et quelques dossiers chauds vont provoquer une réaction en chaine. Parmi les gros dossiers de cette fin de mercato figure Cody Gakpo. L'ailier néerlandais de 23 ans est toujours annoncé avec insistance à Manchester United. Preuve que le dossier est imminent, le fait que le PSV s'active pour lui trouver un remplaçant. Si l'ailier suédois de l'AZ Jesper Karlsson est une piste sérieuse, le club néerlandais vise également un ancien joueur de l'AZ... qui joue à Nice actuellement.

Selon nos informations, le PSV vise Calvin Stengs, le milieu offensif du club azuréen. Décevant depuis son arrivée au Gym (1 but et une passe décisive en 31 matches toutes compétitions confondues), l'international néerlandais, qui a coûté 15 M€ à Nice cet été, est clairement sur le départ. Encore plus aujourd'hui avec l'arrivée effective de Nicolas Pepé et celle probable de Sofiane Diop. Calvin Stengs a un avantage par rapport à Jesper Karlsson... à savoir son prix. L'attaquant suédois est estimé à plus de 20 M€ quand Stengs pourrait en couter moitié moins. Un bon motif d'espoir pour Nice qui ne compte absolument plus sur l'ancien joueur de l'AZ.