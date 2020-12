PSG - Strasbourg Streaming : comment regarder le match en direct

Le PSG alterne le bon et le moins bon en Ligue 1 ces dernières semaines. Si bien que le club de la capitale tourne au ralenti et n’est que troisième au classement de Ligue 1 Uber Eats derrière le LOSC et l’OL. Et pour ce dernier rendez-vous de la saison, le finaliste de la dernière Ligue des Champions est lourdement handicapé. Thomas Tuchel va présenter une équipe décimée au Parc des Princes face à Strasbourg. Bernat, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Florenzi, Paredes, Danilo Pereira, Sarabia, Icardi et Neymar sont out tandis que Kylian Mbappé est annoncé encore une fois remplaçant.

La suite après cette publicité

Du côté de Strasbourg, ça va un peu mieux après un début de saison catastrophique. Si le club alsacien flirte toujours avec la zone rouge, Thierry Laurey pourra compter sur la quasi-intégralité de son groupe. Une bonne nouvelle à l’heure d’affronter Paris loin de la Meinau.

Regarder PSG-Strasbourg en streaming direct

Bien que largement favori, le PSG devra se méfier d’une formation qui ne réussit jamais Porte d’Auteuil, mais qui dispose en son sein d’un redoutable duo offensif Ajorque-Diallo. Cette ultime affiche de Ligue 1 pour 2020 avant les vacances pour les deux formations promet donc du spectacle et vaut le détour. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce mercredi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club alsacien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs Strasbourg en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV, tels que La chaine Telefoot par exemple, multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application My Canal.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Nasser Al Khelaifi et celle dirigée par Marc Keller. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner et en toute sérénité ! Que ce soit la Ligue 1 ou de la Premier League, notamment pour le Boxing day présent sur la chaîne cryptée pendant les fêtes. Pour ceux qui hésitent, il est même possible d’arrêter votre abonnement sans frais durant le premier mois ! Le temps de voir si l’offre vous convient et d’en savoir plus sur la future redistribution des matches de la Ligue 1 Uber Eats début 2021… Idéal donc pour ceux qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 17e journée du championnat de France qui sera arbitrée par le très expérimenté Jérôme Miguelgorry. L’homme en noir de 44 ans est un habitué des matches de première division française et arbitrera son 81e match de L1. Il sera assisté par Christophe Mouysset et Erwan Finjean. Samir Zolota sera le quatrième arbitre. Enfin, Mikaël Lesage assisté par Olivier Thual officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cliquez ici pour vous inscrire sur Canal+ et accéder au match PSG - Strasbourg