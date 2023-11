Euro U17 (Q) : la France écrase l’Estonie

Joli prestation de l’équipe de France U17 lors des éliminatoires de l’Euro U17 2024. Recevant l’Estonie, les Bleuets ont gagné ce match facilement sur le score de 4-0. Yaël Thébault a ouvert le score (21e) avant que Rayane Messi Tanfouri double la mise (32e).

La suite après cette publicité

En seconde période, Enzo Sternal (48e) et Oumar Camara (62e) ont permis à la France de prendre le large et de s’imposer avec une grande facilité. Une entame de campagne idéale pour les Bleuets qui prennent la tête dans un groupe où officient aussi la Norvège et la Roumanie qui se sont quittées sur un match nul (0-0).