Yann M’Vila ouvre la porte à un retour en France

Yann M’Vila a la cote. Cet été, le Français a eu plusieurs propositions très intéressantes entre les mains. Tout d’abord, il a reçu une belle offre de prolongation de la part de l’Olympiakos. Mais le milieu de terrain, bien qu’honoré, a décliné l’invitation puisqu’il souhaite relever un nouveau challenge. Par la suite, le FC Shabab Al-Ahli a tenté sa chance. Encore une fois, M’Vila a repoussé les avances du club émirati. Même chose avec deux écuries saoudiennes.

Si rejoindre la Saudi Pro League n’est pas écarté cet été, l’ancien joueur de Rennes, qui n’a que 33 ans et qui reste sur 140 matchs joués lors des trois dernières saisons, veut prendre le temps de la réflexion et se lancer dans un projet qui réunit tout ce qu’il attend. Cela pourrait être en France où il n’exclut pas de revenir. Il est d’ailleurs présent ce mardi soir à l’Orange Vélodrome pour assister au match entre l’OM et le Panathinaïkos. Une présence surprenante qui a de quoi interroger d’ailleurs. Affaire à suivre…