Marco Verratti veut finir sa carrière au PSG

Dans un entretien accordé à France Info, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti s'est livré sur sa carrière en club mais également en sélection, avec qui il a remporté l'Euro 2020 cet été. Interrogé sur son avenir, l'international italien (48 sélections, 3 buts) ne se voit pas quitter le club de la capitale : « Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici. »

Un choix de la part d'un des meilleurs milieux actuels qui devrait plaire aux supporters parisiens. Pourtant, on aurait pu imaginer que Verratti puisse retourner dans le club de sa ville natale : « Je retourne à Pesacra, mais disons qu'après des années dans cette grande ville, on revient chez soi pour ses amis et la famille. Et puis parce qu’il y a la mer, et la montagne. »