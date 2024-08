Real Madrid : Endrick a volé la vedette à Kylian Mbappé !

Depuis son arrivée au Real Madrid, tous les regards sont braqués sur lui. Voilà un constat que l’on pourrait appliquer tant à Kylian Mbappé qu’à Endrick. Après des années d’un feuilleton qui a souvent fait les choux gras de la presse internationale, l’attaquant français de 25 ans est arrivé dans la capitale espagnole en grande pompe cet été. Depuis, chacun de ses gestes sont scrutés par tous les amoureux du football, qui ne ratent pas une miette du début de son aventure avec les Merengues. Sur le pré, l’idylle avait débuté de la meilleure des manières. En effet, lors de la finale de Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame, le Bondynois avait ouvert son compteur sur un service de Jude Bellingham. L’optimiste étant alors de mise, ses débuts en Liga ont pourtant été plus contrastés. Timide pour sa première sur la pelouse de Majorque, KM9 était attendu ce dimanche face à Valladolid.

Et pour sa première à Santiago-Bernabeu, Mbappé n’a pas su lever les interrogations à son égard. Aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Vinicius Junior et Rodrygo, le Français n’a pas assez pesé offensivement. Dézonant trop, il a souvent déserté l’axe pour aller apporter à gauche ou à droite. Face au but, l’ancien Parisien n’est toujours pas au point. Après avoir tenté une reprise intéressante du gauche puis une Madjer en première période, Mbappé a été encore plus discret au retour des vestiaires. Finalement, sa seule occasion du second acte est arrivée juste avant sa sortie avec un extérieur totalement raté (86e). Incapable de peser, voilà deux rencontres consécutives durant lesquelles Kylian Mbappé n’est pas décisif. C’est tout simplement une première dans sa riche carrière. Comble de cette prestation ratée, l’allant offensif du Real Madrid a semblé bien plus perceptible à sa sortie alors qu’il restait moins de dix minutes de jeu.

L’entrée folle d’Endrick a éclipsé le match maussade de Mbappé

En effet, alors que Brahim Diaz a marqué dans la foulée de ces choix tactiques forts de Carlo Ancelotti, le remplaçant de Kylian Mbappé, Endrick, s’est mis en avant ce soir. Percutant d’entrée, le Brésilien a fait ce que le Français n’a pas su faire : prendre la profondeur pour mettre en danger Valladolid. Bénéficiant certes de plus d’espaces que Mbappé, l’ancien de Palmeiras a fait mouche sur sa première frappe après un enchaînement de classe. Débordant d’énergie, l’attaquant de 18 ans a donc volé la vedette à Mbappé de la sorte. Adulé suite à son but - son deuxième au Bernabeu en 55 minutes après la rencontre entre l’Espagne et le Brésil en mars - le natif de Taguatinga a également montré son grand professionnalisme à l’issue de la rencontre. N’ayant joué que 10 minutes, le gaucher s’est illustré en continuant de s’entraîner sur la pelouse vide du Bernabeu.

Une attitude et une rencontre qui ont forcément fait parler en Espagne, où les comparaisons avec Kylian Mbappé vont déjà bon train. Même si les supporters madrilènes ont montré leur indulgence à l’égard du Français en l’applaudissant chaleureusement à sa sortie, les médias espagnols ont déjà commencé à égratigner le capitaine des Bleus. De l’autre côté, Endrick est couvert de louanges. Alors que Fede Valverde y est allé de son compliment en affirmant que "Endrick mérite tout" mais qu’il devait "continuer de travailler dur", Carlo Ancelotti a aussi encensé son jeune joueur en conférence de presse d’après-match : «Il a un grand potentiel, il a montré ses qualités dans la situation du but. Il est très rapide dans son contrôle, très puissant dans sa finition. C’est un avant-centre, il est très, très dangereux dans les espaces restreints.» De son côté, Brahim Diaz, également buteur à la sortie de Kylian Mbappé, a affirmé qu’il était heureux d’évoluer avec son jeune coéquipier. Le Marocain n’a pas oublié Kylian Mbappé pour autant : «Endrick me doit un dîner, il me l’a dit. Il frappe le ballon avec les deux jambes. Nous sommes très heureux de l’avoir, lui, Kylian, tous les coéquipiers au meilleur niveau.»

Malgré cette situation peu confortable, Kylian Mbappé peut néanmoins compter sur le soutien d’Ancelotti. En parallèle de ses déclarations flatteuses pour Endrick, le technicien italien est monté au créneau et a rassuré sur le niveau actuel du joueur formé à Monaco à l’issue de la rencontre : «Inquiet pour Mbappé ? Non, absolument pas, c’est un attaquant spectaculaire, très rapide, il se déplace bien sans le ballon, il attaque l’arrière, il a eu trois ou quatre occasions. Dans cette position, il va marquer, comme il l’a toujours fait. Je ne pense pas qu’il ait besoin de jouer à gauche, il va marquer des buts dans l’axe.» De son côté, Endrick est sur un petit nuage. Pour parachever sa journée géniale, le jeune Brésilien s’est même offert une discussion avec Kim Kardashian et ses enfants en bord de pelouse à l’issue de la rencontre. Un train de vie décidément appréciable pour un jeune homme de 18 ans.