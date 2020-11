Antoine Griezmann sort du silence sur ses difficultés au FC Barcelone

Le FC Barcelone a encore connu une soirée difficile ce samedi. En déplacement à Vitoria, les Catalans n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Alavés. Les troupes de Ronald Koeman n'ont pris que deux points sur les douze derniers possibles, et sont engluées dans le milieu du tableau, à une triste douzième place, avec certes un match joué de moins que la majorité des équipes de Liga.

La suite après cette publicité

En terres basques, il y a tout de même eu quelques satisfactions, à l'image des jeunes Ansu Fati et Pedri, encore très performants. Et surtout, Antoine Griezmann a enfin marqué - son premier but de la saison - et a, globalement, sans être à un niveau exceptionnel, été plutôt convaincant dans le jeu. De quoi le réconcilier, très légèrement, avec les médias, à l'image de Mundo Deportivo qui souligne qu'avant son but, il combinait bien avec ses partenaires. De son côté, Sport lui a attribué un joli 7/10 dans ses notes du match.

Griezmann avoue avoir loupé beaucoup d'occasions

Et après la rencontre, le Français s'est exprimé devant les journalistes. « Nous sommes fâchés et nous avons la rage parce que nous voulions les trois points après la défaite du week-end dernier. On doit encore s'améliorer. Dans tous les aspects. La saison est longue et on sera meilleur », a d'abord lancé le Tricolore au sujet du résultat décevant de son équipe.

Il a ensuite enchaîné sur le plan individuel. « J'ai manqué pas mal d'occasions et l'équipe a besoin de mes buts. J'essaye de m'améliorer de ce côté-là parce que je n'ai pas l'habitude de rater ces occasions que je manquais dernièrement, mais il faut rester calme et travailler. Je me sens bien, je profite, mais je dois encore travailler pour progresser », a conclu le natif de Mâcon. Espérons pour lui que ce match ait pu servir de déclic...