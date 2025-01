PSG, Manchester United : énorme retournement de situation pour l’avenir de Nuno Mendes !

Quel avenir pour Nuno Mendes ? Arrivé dans la capitale française en juillet 2022, le latéral gauche portugais n’a toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain, et ce malgré des négociations entamées depuis plusieurs mois. Pire encore, RMC Sport annonçait dernièrement que les discussions étaient au point mort et que le joueur souhaitait quitter le club. Mécontent des conditions salariales proposées par les champions de France en titre, le natif de Lisbonne avait alors ouvert la porte à un départ. Alors, simple coup de pression ou réelle envie d’ailleurs ? Comme nous vous le révélions dernièrement, l’international portugais aux 33 sélections a bel et bien imaginé relever un nouveau challenge.

Nous vous indiquions, en ce sens, que le gaucher d’1m83 était intéressé à l’idée de rejoindre… Manchester United. Une possibilité d’autant plus grande que le principal intéressé avait adoré travailler sous les ordres de Ruben Amorim durant son passage au Sporting CP. Sans oublier qu’un départ vers le championnat anglais lui permettrait sans doute de mettre en lumière ses qualités, notamment sur le plan offensif. Oui mais voilà, alors que le PSG ne s’est jamais inquiété outre mesure de la situation, voyant là l’habituel jeu des négociations, L’Equipe dévoile, ce samedi, de nouvelles informations sur le futur du Portugais.

Nuno Mendes parti pour rester

En effet, si le quotidien confirme que le numéro 25 a bien imaginé quitter la Ville Lumière précisant qu’«il avait adapté son quotidien en vue d’un transfert imminent», la donne a finalement totalement changé. En effet, face à la fermeté du PSG, l’entourage du joueur a compris qu’un départ ne serait pas envisageable. De son côté, Manchester United - qui ne dispose de ressources illimitées - s’est donc retiré du dossier. Un retournement de situation qui devrait d’ailleurs déboucher sur une nouvelle volte-face puisque l’entourage de Nuno Mendes confie, désormais, que la plus grande probabilité est de voir le Portugais prolonger son contrat à Paris.

De son côté, le principal intéressé n’envisage plus de partir. Un changement de cap où Luis Enrique a joué un rôle important, notamment en modifiant son plan de jeu afin d’offrir plus de liberté à son protégé dans son couloir gauche. «Il n’est pas préoccupé. Il est sur la même ligne que d’habitude. Il faudrait lui poser la question mais je le vois comme d’habitude», a d’ailleurs lancé le technicien espagnol en conférence de presse ce vendredi. Si rien n’est encore signé, Nuno Mendes se dirige donc aujourd’hui vers une prolongation dans la capitale française. La fin d’un long feuilleton et une très bonne nouvelle pour le PSG…

