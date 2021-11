La date du tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs dévoilée

Au lendemain du sacre du club saoudien d'Al-Hilal en Ligue des Champions asiatique mardi soir, la FIFA a dévoilé la date du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, prévue initialement au Japon mais qui finalement jouée aux Emirats Arabes Unis au début de l'année 2022. A travers un communiqué, l'instance du football mondial annonce organiser la cérémonie le 29 novembre prochain à son siège de Zurich (Suisse), en compagnie notamment de l'ancien international anglais et défenseur de Chelsea John Terry.

Cette 18e édition rassemblera donc Al-Hilal SFC (récemment vainqueur de la Ligue des Champions de l’AFC 2021), les Egyptiens d'Al Ahly SC (LdC de la CAF), les Mexicains du CF Monterrey (LdC de la Concacaf), les Néo-Zélandais d'Auckland City (désigné par le comité exécutif de l’OFC en raison de l’annulation de la dernière LdC de l’OFC), Chelsea FC (LdC de l'UEFA), les Emiratis d'Al Jazira Club (champions de la ligue locale Pro-League). La seule inconnue reste sur le vainqueur de la Copa Liberatores, dont la finale opposera les Brésiliens de Flamengo et Palmeiras samedi prochain.

✍️ 🗓 Mark your calendars!



🏆 The #ClubWC draw will take place on Monday 29 November 2021 at 17:00 CET & will be streamed live on https://t.co/fRxkSMxytK for all territories 📺



👏 Presenter @MissSamJohnson will be joined by @JohnTerry26



📰 READ MORE 👉 https://t.co/kywawsBthe pic.twitter.com/uGB4dlio4r