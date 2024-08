Argentine : Leonardo Balerdi et Nicolas Tagliafico blessés et forfaits

Gros coup dur pour l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. La fédération argentine (AFA) a annoncé, ce mercredi soir, la blessure de Leonardo Balerdi. Même sort pour Nicolas Tagliafico. Le nouveau capitaine de l’OM et le latéral de l’OL sont forfaits pour le prochain rassemblement de l’Albiceleste. Les champions du monde en titre doivent affronter le Chili (le 6 septembre) et la Colombie (le 10 septembre), pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« Les défenseurs Leonardo Balerdi et Nicolas Tagliafico seront absents pour ces matchs, en raison d’une blessure», a indiqué la sélection argentine dans un communiqué. Pour le moment, la nature de leur blessure n’est pas encore connue.