EdF : la réponse vestimentaire de Jules Koundé à Larqué

C’est peu dire que le dernier rassemblement des Bleus en octobre avait fait jaser. Mais c’était sur un point particulier, à savoir le look des joueurs à leur arrivée à Clairefontaine. D’anciens internationaux, pas les plus jeunes, ont en effet taclé les trouvailles vestimentaires toujours plus osées des hommes appelés par Deschamps, regrettant que ce moment se soit transformé en défilé de mode. Jules Koundé, pas le dernier à afficher un style travaillé, avait alors répondu sur les réseaux sociaux à des reproches formulés par Jean-Michel Larqué.

« Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut M. Larqué », avait-il posté. Et il n’a pas failli à sa promesse, puisqu’il est arrivé avec des crampons au pied, un sac de foot, et une veste de l’équipe de France 1992.