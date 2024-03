Angleterre : la liste de Southgate avec les revenants Ivan Toney et Joe Gomez

Outre Didier Deschamps (France) et Julian Nagelsmann (Allemagne), Gareth Southgate a dévoilé la liste de l’Angleterre pour le rassemblement du mois de mars 2024. Les Three Lions affronteront le Brésil (23 mars) et la Belgique (26 mars) en amical. Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur anglais a fait appel à 25 joueurs.

Sans surprise, Jude Bellingham et Harry Kane sont présents. Jarrad Branthwaite et Anthony Gordon, eux, sont les petits nouveaux de la liste. Après avoir purgé sa suspension, Ivan Toney est de retour en sélection. Absent depuis 2020, Joe Gomez revient aussi. En revanche, Jack Grealish, blessé, manque à l’appel.

La liste de l’Angleterre :

Gardiens: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal)

Attaquants: Jarrod Bowen (West Ham) Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).