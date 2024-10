Le PSG se sent harcelé par Kylian Mbappé

Les relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain étaient déjà mauvaises depuis plusieurs mois. Aujourd’hui, elles le sont sans doute encore plus. En laissant entendre dans son post sur X hier que le club de la capitale pourrait être derrière les rumeurs peu flatteuses venant de Suède juste avant la tenue d’un rendez-vous juridique important, le Bondynois a fait sortir Paris de ses gonds. «(C’est) une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité», avait réagi le club de la capitale.

Ce matin, alors que les deux parties ont rendez-vous devant la commission paritaire d’appel de la LFP dans le cadre du litige les opposant (le clan Mbappé réclame 55 M€ de salaires et primes impayés au PSG), L’Équipe assure que le PSG « se considère harcelé » par Mbappé depuis le début du litige et que le post X d’hier n’a fait que remettre de l’huile sur le feu. Qui dit vrai ? Le rendez-vous du jour est fixé à 15h.