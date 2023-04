PSG : Marco Verratti présent face à Lens ?

Absent contre l’OGC Nice le week-end dernier, Marco Verratti pourrait faire son retour contre le RC Lens à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Selon les dernières informations de L’Equipe, le milieu de terrain italien, touché à un genou face à l’OL (0-1) le 2 avril dernier, devrait pouvoir faire partie du groupe convoqué pour la réception des Sang et Or.

Dans cette optique, le quotidien précise que l’Italien de 30 ans a pris part en partie à l’entraînement du jour et devrait reprendre normalement ce vendredi. Un possible retour de taille pour le PSG qui s’apprête à croiser le fer avec son dauphin, relégué à seulement six points. Sous pression, le club de la capitale aura, en effet, besoin de tous ses cadres pour assurer un nouveau titre sur la scène nationale.

