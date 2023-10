Bayern : Uli Hoeness évoque Nagelsmann et détruit Oliver Kahn

Le Bayern connaît des heures, voire des mois assez mouvementés depuis un certain temps. La saison passée, Julian Nagelsmann était viré contre toute attente, remplacé par Thomas Tuchel. Puis, juste avant l’été, la hiérarchie bavaroise a fortement été bousculée afin de tourner la page Oliver Kahn notamment. Dans l’émission BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch, Uli Hoeness, l’ex-président du Bayern Munich, s’est totalement lâché sur certains choix réalisés par l’ancienne direction. «Ce n’est pas moi qui ait licencié Nagelsmann et on peut dire que ça n’a pas été très intelligent», a-t-il déclaré, lui qui aurait donc souhaité voir l’actuel sélectionneur de l’Allemagne rester au club. «Il était complètement inutilisé et a bien récupéré. Il va désormais avancer à toute vitesse».

Mais Uli Hoeness ne s’arrête pas là et glisse un tacle à l’ancien directeur sportif du Bayern : «La nomination d’Oliver Kahn au poste de PDG a été une grave erreur. Et quand j’ai réalisé qu’il ne pouvait pas faire ça, j’ai opté pour Karl-Heinz Rummenigge et j’ai changé cela». Uli Hoeness termine à propos de l’avenir du club bavarois : «J’estime que dans les six à douze prochains mois, nous aurons le personnel que l’avenir devrait avoir. Ensuite, Karl-Heinz Rummenigge et moi-même prendrons notre retraite au poste de conseil de surveillance, qui a uniquement pour but de conseiller. Mais pour le moment, nous avons également des tâches plus opérationnelles jusqu’à ce que nous remarquions que le navire navigue à nouveau tout droit». Pour rappel, Max Eberl pourrait bien intégrer la direction du Bayern après avoir quitté le RB Leipzig, pour venir en aide à Christoph Freund.