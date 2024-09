La folle anecdote de Jude Bellingham au sujet de Carlo Ancelotti

Et si Jode Bellingham rejoignait son frère Jude au Real Madrid ? Une hypothèse peu croyable pour le moment, mais qu’a envisagée Carlo Ancelotti. Sur sa chaîne YouTube, Jude Bellingham a indiqué que son entraîneur lui avait dit que le Real aurait dû recruter son frère de 18 ans, qui joue actuellement à Sunderland (Championship), à sa place.

La suite après cette publicité

« Je me souviens que mon frère Jobe a marqué deux buts pour Sunderland et qu’Ancelotti est venu me voir et m’a dit “nous avons acheté le mauvais Bellingham…” Non, sérieusement, je vais le signer », a expliqué le milieu britannique. Une bonne petite blague qui a fait rire les deux hommes.