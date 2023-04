BL : Wolfsbourg bat facilement Mayence et peut toujours croire à l’Europe

Après la victoire du Bayern Munich face au Hertha Berlin (2-0), la 30ème journée de Bundesliga se poursuivait avec une ultime et belle confrontation entre Wolfsbourg et Mayence. Respectivement 8ème et 7ème avant le coup d’envoi, les deux équipes pouvaient battre un concurrent direct aux places qualificatives pour les prochaines coupes européennes. Malgré une première occasion pour Mayence (3e), c’est bel et bien Wolfsbourg qui faisait la différence en début de match.

La suite après cette publicité

En effet, Jonas Older Wind ouvrait le score au terme d’un superbe mouvement collectif (5e, 1-0). Quelques minutes plus tard, Sebastian Bornauw lobait le gardien adverse de la tête après un bon centre de Patrick Wimmer (13e, 2-0). Enfin, après un bon travail de Ridle Baku, Jonas Older Wind venait inscrire un doublé du bout du pied (28e, 3-0). Alors que la rencontre était déjà pliée, les locaux tenaient ce bon résultat jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, Wolfsbourg remonte devant son adversaire du soir et peut toujours croire à l’Europe la saison prochaine.

À lire

BL : le Bayern récupère sa place de leader après sa victoire face au Hertha Berlin, Coman buteur