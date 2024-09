Real Madrid : CR7 croit en Mbappé et la nouvelle génération

Cristiano Ronaldo (39 ans) est lancé. Depuis quelques jours, le Portugais multiplie les interventions sur la chaîne YouTube de son ancien coéquipier Rio Ferdinand. Les deux hommes passent en revue l’actualité footballistique. Ce jeudi, CR7 a de nouveau été questionné sur le cas Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid n’est pas le PSG, je peux vous le dire. L’environnement et la pression sont différents, mais je pense qu’il s’en sortira bien», a-t-il avoué. Il a aussi parlé de Jude Bellingham, arrivé il y a un peu plus d’un an à Madrid. «Jude Bellingham ? Il a un énorme potentiel, c’est un talent énorme et il sera l’un des plus grands joueurs de la nouvelle génération. Il grandit, comme Camavinga, comme Rodrygo, comme Vinicius… » La nouvelle génération appréciera.