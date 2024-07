Osimhen fait une première grosse victime au PSG, l’Angleterre jubile après le transfert de Greenwood à l’OM

Osimhen va faire une victime au PSG

En Italie, le Corriere dello Sport fait le point sur le dossier chaud Victomr Osimhen. Le média italien explique que le départ du Nigérian vers le PSG est de plus en plus chaud. Le club parisien tente de boucler l’opération autour des 100M€, mais va devoir se séparer d’un joueur offensif, en l’occurrence soit Gonçalo Ramos soit Randal Kolo Muani, deux joueurs recrutés à prix d’or l’été dernier. La Juve de son côté a déjà trouvé le remplaçant d’Osimhen qui n’est autre que Romelu Lukaku. Naples étudie aussi la piste menant au Brésilien David Neres, la flèche de Benfica. Une chose est sûre, Naples compte récupérer le max pour Osimhen afin de réinvestir sur le marché.

«Le transfert le plus toxique de l’histoire du football»

L’OM a officialisé l’arrivée de l’Anglais Mason Greenwood contre 31M€, soit la recrue la plus chère de l’histoire du club ! L’arrivée du nouveau numéro 10 marseillais fait toujours autant parler et il n’a d’ailleurs pas pu échapper aux questions sur son passé houleux. En tout cas en Angleterre, on jubile à l’idée de s’être débarrassé de l’Anglais. Le Daily Mail tape très fort dans ses pages intérieures en qualifiant ce transfert du plus «toxique dans l’histoire du football». Le quotidien retrace l’histoire de l’enfant de Manchester et se réjouit clairement de ne plus le compter dans l’effectif des Red Devils.

La Mbappémania fait rage

L’effet Mbappé. Dans ses pages intérieures, le journal AS se réjouit de voir les potentielles retombées financières liées à la signature du crack français. Alors que son maillot se vend comme des petits pains, ce n’est qu’un maigre aperçu de ce qu’il va apporter d’un point de vue marketing. Le Real Madrid a déjà enregistré plus d’un demi-million de demandes de billets et ce n’est que le début ! Si le joueur a réussi à négocier le plus gros salaire de l’effectif madrilène et 80% de ses droits à l’image, la Casa Blanca trouvera son compte ailleurs ! Et à la fin, c’est tout le monde qui est gagnant !