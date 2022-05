Bordeaux : le coup de gueule d'Alain Giresse

Les Girondins de Bordeaux, derniers de Ligue 1, sont de plus en plus proches de la relégation en Ligue 2. Après une saison cauchemardesque, ce club historique du Championnat de France a sombré ces dernières années avec notamment le rachat par les fonds d'investissement américains.

Au micro du média WebGirondins, la légende bordelaise Alain Giresse est revenue sur la situation du club et passe un coup de gueule. «On se posera toujours la question de pourquoi ils sont venus prendre un club comme les Girondins, surtout quand on voit ce qu’ils en ont fait. Ils ont laissé un héritage catastrophique à tout point de vue, sur le plan financier, mais également à l'image des Girondins de Bordeaux. Ils ont complètement dégradé l’image du club, le positionnement des Girondins dans la ville, dans la région, la proximité que le club pouvait avoir avec son environnement, sa sphère avec les supporters. Car ils n'ont pas maîtrisé ce que sont, et ce que doivent être les Girondins», a-t-il lancé.