Vidéo : la nouvelle danse endiablée de Thierry Henry

Une médaille d’argent aux Jeux Olympiques, ça vaut bien une petite danse. Alors qu’il avait déjà enflammé les réseaux sociaux après la qualification pour la finale des Jeux, Thierry Henry a récidivé. Sur une vidéo postée par l’équipe de France ce samedi, on y voit le sélectionneur des Bleuets gambiller sur un fond de Magic System.

Accompagné de Manu Koné et Castello Lukeba sur la piste, l’ancien meilleur buteur des Bleus y répète ses pas de danse et provoque les sourires de ses joueurs. Le groupe vit bien, mais ça, on l’avait déjà remarqué.