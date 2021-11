Finlande - France : Mattéo Guendouzi et sa première sélection

La suite après cette publicité

Convoqué en équipe de France par Didier Deschamps depuis le mois de septembre, Mattéo Guendouzi a dû prendre son mal en patience avant de porter le maillot tricolore. Finalement, l'année 2021 s'est très bien terminée pour le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui a pu disputer quelques minutes mardi soir lors de la rencontre contre la Finlande (2-0, éliminatoires du Mondial 2022). Et forcément, au micro de La chaîne L'Équipe, le joueur de 22 ans avait le sourire : «une fierté, une très grande fierté, parce que c'est un rêve de gamin qui vient de se réaliser aujourd'hui. Depuis tout jeune, c'est le Graal d'être en équipe de France et c'était un objectif qui était dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai réussi à disputer mes premières minutes et j'espère que ce seront les premières d'une longue série. Je vais continuer à travailler pour ça. Ce soir, c'est une grande fierté, je remercie toutes les personnes qui m'ont poussées depuis que j'ai commencé le football. Mais aussi l'équipe, l'entraîneur, tout le staff qui m'ont donné cette chance ce soir.»

Relancé sur le sujet, le joueur prêté à l'OM par Arsenal est resté sur son nuage : «j'avais à cœur de jouer, ça fait pas mal de rassemblements maintenant que j'ai fait en équipe de France. Les premières minutes, c'est toujours un moment spécial, une immense fierté et c'est un travail depuis longtemps. Mais comme j'ai dit, ce n'est que le début et j'espère disputer un nombre de matches avec l'équipe.» De bon augure pour la suite alors que dans un an environ, les Bleus de Didier Deschamps vont remettre leur titre en jeu lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et que les places seront chères dans le groupe.