Lionel Messi participera à un match amical en hommage à Diego Maradona

Il s'agit de la troisième édition du «match de la paix», une rencontre amicale qui aura lieu au stade olympique de Rome le 14 novembre 2022 en hommage à Diego Armando Maradona, comme l'ont indiqué les différents protagonistes ce lundi dans une vidéo publiée sur le site de la fondation créée par le Pape François, WePlayForPeace. Cet évènement aura donc lieu seulement une semaine avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lionel Messi participera avec d'autres grands joueurs du football mondial à ce rassemblement en mémoire du Pibe de Oro (gamin en or). Ses anciens coéquipiers à Barcelone, Luis Suarez (Uruguay), Ivan Rakitic (Croatie), Dani Alves et Ronaldinho (Brésil), mais aussi Gianluigi Buffon (Italie) Pepe Reina (Espagne), Angel Di Maria et Maxi Rodriguez (Argentine) seront eux-aussi de la partie. Même José Mourinho (Portugal) a lui-aussi annoncé sa présence à cet événement.

La vidéo a d'ailleurs été publiée ce lundi 10 octobre, soit le 10/10/2022. Un symbole fort pour rendre encore un petit peu plus hommage à el ultimo Diez (l'ultime n°10). « Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être présent avec le pape et tous ces grands joueurs » s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet Lionel Messi avant de poursuivre : « c’est important que chacun de nous se joigne à cet appel à la paix. Ensemble, nous pouvons changer les choses ! » Pour rappel, El Pibe de Oro est décédé le 25 novembre 2020. Cela fera donc presque 2 ans, au moment du «match de la paix», que la légende de tout un peuple, si ce n'est plus, nous aura quittés.