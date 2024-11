Un ancien talent de Premier League termine en prison

Triste histoire que la descente aux enfers de Causso Darame. Rapidement considéré comme un grand talent du côté de Swansea où il aura évolué en U18 (25 matches, 6 buts et 3 passes décisives), l’ancien ailier droit portugais n’aura pas connu la carrière qui lui était espérée. Parti à l’été 2018 du club gallois, il aura ensuite évolué dans des équipes secondaires au Portugal (Damiaense) et en Allemagne (Teutonia et Horst) sans pour autant atteindre le niveau qu’on lui prédisait quand il était jeune.

Cette dégringolade va s’accélérer après son départ de Swansea où il va tomber dans la drogue et plus précisément le trafic d’héroïne et de crack. Lors d’une soirée, il a poignardé à la jambe le jeune Ronnie Evans alors âgé de 19 ans en lui sectionnant deux nerfs, ce dernier se retrouvant paralysé d’une jambe, avant de lui voler un bracelet et une chaîne en or. Selon le Daily Mail, Causso Darame a été condamné à quatre ans et quatre mois de prison pour le vol et trois mois pour la possession de son couteau et devra purger au moins la moitié de la peine pour être libéré sous conditions.