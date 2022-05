Équipe de France, mercato : la grosse mise au point de Nabil Fekir

La suite après cette publicité

La cerise sur le gâteau. Ce vendredi soir, le Real Betis Balompié termine sa copieuse saison 2022-23 avec un menu cinq étoiles. En effet, les Andalous vont défier le Real Madrid, sacré champion d'Espagne il y a quelques jours, dans le mythique stade Santiago Bernabéu. Ils ne pouvaient pas rêver mieux pour achever cet exercice marqué par une jolie victoire en Coupe du Roi. Le premier titre en club de Nabil Fekir, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018. De quoi rendre fier l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, interrogé par So Foot.

Sa meilleure saison au Betis

«C’est joli. C’était un succès spécial pour les supporters, qui attendaient ça depuis 17 ans. On a eu la chance de pouvoir leur offrir ça. Voir la joie des gens, les larmes de bonheur de certains, c’était incroyable. J’avais l’impression que c’était plus qu’une Copa Del Rey». Passé pas loin d'une qualification en Ligue des Champions cette saison avec son club, le Français tire un bilan positif. «Ça va. Comme je suis exigeant avec moi-même, on va dire que c’était une bonne saison, ma meilleure depuis que je suis arrivé ici (en 2019) au niveau statistique mais j’aurais pu faire mieux».

Mais ce qu'il a fait est déjà pas mal. En 46 apparitions toutes compétitions confondues, dont 45 en tant que titulaire, Fekir a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives. De quoi le rendre heureux. «Je suis très bien. Après, chaque année est différente. Pour le moment, tout se passe au mieux». À Séville, il a trouvé plus qu'un club. D'autant que le Betis est sous-estimé à ses yeux. «Le stade, les supporters, l’ambiance... Peu de clubs peuvent se vanter d’avoir ça. C’est quelque chose d’exceptionnel. J’ai eu la chance de jouer dans pas mal de stades et je peux dire que ce n’est pas partout comme ça».

Fekir évoque son avenir

Il poursuit : «et c’est quasiment plein à chaque match, pas seulement contre le Barça ou le Real. Même si je connaissais la réputation du club en arrivant ici, je ne m’attendais pas à ça. Il y a tout pour être heureux ici. Je prends du plaisir parce qu’on essaye de jouer au ballon, de proposer du jeu». L'une des raisons qui l'a poussé à prolonger jusqu'en 2026 en janvier. «Quand tu es bien quelque part, tu sais... C’est compliqué de trouver un lieu où tu te sens comme ça, où tout le monde te fait confiance, où ta famille se plaît... Ce sont des choses importantes».

Malgré tout, la France manque un peu à Fekir. «Parfois, oui. On vit très bien à Séville, et j’aime l’Espagne, mais la France, c’est là où j’ai grandi. C’est la maison. J’y ai mes repères. Ça fait toujours du bien d’y revenir, même pour seulement deux jours». Mais cet été, le natif de Lyon pourrait bien changer d'air. En effet, le Betis ne ferme pas la porte à un départ et espère réaliser une grosse vente grâce à lui. Selon nos informations, l'Atlético de Madrid suit son cas de près. Mais l'ancien capitaine de l'OL n'y pense pas trop, lui qui a toujours les Bleus dans un coin de la tête.

Les Bleus en ligne de mire

Depuis le 8 septembre 2020, il n'a plus porté le maillot frappé du coq. «Je ne me prends pas la tête. Je travaille et je donne le maximum ici. Il n’y a pas de secret. Après, il y a un sélectionneur et il fait des choix (...) Bien sûr, j'y crois toujours. Et c’est normal. Quand tu joues au haut niveau, la sélection est un objectif». Mais le joueur, qui a avoué ne pas avoir eu trop de contacts avec le sélectionneur, n'a pas été appelé hier pour le prochain rassemblement de juin. Le fait de ne pas jouer en C1 peut expliquer son absence. «Honnêtement, je ne sais pas du tout. J’ignore sur quoi il (Deschamps) se base. Mais moi, je suis à sa disposition».

Le message est passé ! Il reste à savoir si DD l'entendra et fera appel à lui lors du prochain Mondial au Qatar. Ce qui est certain, c'est que d'ici là, le Français va tout donner en club, lui qui devra prendre la bonne décision pour son avenir cet été et qui est fier du chemin parcouru. «Au départ, c’était compliqué pour moi. Je n’étais pas un joueur qui était forcément dans les plans. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir jouer au foot à un haut niveau et c’est magnifique. J’essaye de profiter de chaque instant». Et il a bien raison, lui qui a connu des moments difficiles comme sa grave blessure ou encore son transfert avorté à Liverpool qui reste une blessure comme il l'a confié.