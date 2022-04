L'Atlético de Madrid surveille Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Nabil Fekir va peut-être réussir son pari. En 2019, l'international français a quitté définitivement l'Olympique Lyonnais pour aller relever un nouveau challenge au Real Betis Balompié. Attendu à l'aéroport comme une rock star avec son frère Yassin, le champions du monde 2018 assurait vouloir aider Séville à passer un cap et se qualifier pour une coupe d'Europe. Une mission taillée sur mesure pour le natif de Lyon, dont le choix osé n'a pas été compris par tout le monde. Certains observateurs ou supporters estimaient qu'il avait le niveau pour évoluer dans un club d'un calibre supérieur.

Sa meilleure saison

Mais Fekir a toujours assumé sa décision et aujourd'hui, il ne la regrette pas. Présent depuis trois ans maintenant en Andalousie, le joueur tricolore est plus épanoui que jamais. Il apprécie la vie à Séville et se sent bien dans une écurie où on compte sur lui. Et le numéro 8 répond parfaitement aux attentes sur le pré. L'ancien capitaine de l'OL est dans une forme dingue puisqu'il totalise 10 buts et 10 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Il est aussi l'un des joueurs à subir le plus de fautes en Espagne (devant Vinicius) et en Europe. Mais c'est son jeu qui veut ça comme il l'a rappelé à l'AFP la semaine dernière.

L'occasion aussi pour lui d'évoquer sa belle saison. «S’adapter ici n’a pas été compliqué. Moi, sur le terrain, je vais tout donner, je suis comme ça. Je suis quelqu’un qui ne fait pas semblant. Et ici, c’est ce qu’ils demandent. Je joue, je prends du plaisir, on a la chance d’avoir de bons résultats. C’est ma meilleure saison ici. Tout va bien. Tout le monde me donne de la confiance. Et je ne vais pas vous le cacher, ça aide beaucoup». Malgré cela, Didier Deschamps ne l'a pas convoqué lors du rassemblement de mars. Mais Nabil Fekir ne lâche rien et vise toujours une place au Mondial 2022.

L'Atléti aime son profil

Une année civile qu'il a d'ailleurs bien commencé avec 5 buts et une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Une juste récompense pour le joueur de 28 ans, très heureux de cette nouvelle. «C’est un projet ambitieux. Ils essaient de garder les meilleurs joueurs. Ça montre toute l’ambition du club. Et j’espère qu’il y aura encore d’autres joueurs de qualité qui viendront», a-t-il confié la semaine passée. Pourtant, rien ne dit que Fekir sera toujours là la saison prochaine. Selon nos informations, l'Atlético de Madrid est séduit par le profil du Français. Un élément qui présente l'avantage de parfaitement connaître la Liga.

Les Colchoneros, qui le suivent depuis deux ans, le gardent encore et toujours à l'oeil. Pour le moment, il s'agit uniquement d'un simple intérêt de la part des Madrilènes, qui n'ont pas enclenché la deuxième. D'autant que le dossier Fekir ne sera pas facile puisque le joueur a une clause de départ fixée à 100 M€. Autre point important, le footballeur né en 93 ne veut pas se précipiter pour son avenir. Il veut prendre le temps de la réflexion et peser le pour et le contre, lui qui se sent bien à Séville. Un club avec lequel il peut toujours se qualifier pour la Ligue des Champions puisque le Betis est actuellement 5ème de Liga (57 points), à une longueur de l'Atlético et à quatre de Séville et du Barça, deuxièmes ex-aequo. Tout cela a donc de quoi faire réfléchir un Nabil Fekir en mission avec le Betis.