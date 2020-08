Atlético : Diego Costa sacrifié cet été ?

Si Diego Costa continue de faire du mieux possible à l’Atlético de Madrid, son âge (31 ans) ainsi que sa valeur marchande pourraient, selon As, pousser les dirigeants des Colchoneros à s’en séparer, alors qu’il reste une année de contrat à l’Espagnol. S’ils ne veulent pas le voir partir libre et donc gratuitement l’été prochain, les dirigeants du club madrilène vont devoir s’activer pour le vendre aux alentours de 14 M€.

Une rentrée d’argent qui ferait beaucoup de bien au club, en manque de liquidités. D’autant plus que s’il a une importance dans le collectif, ses statistiques ne sont, elles, plus aussi satisfaisantes qu’auparavant. Depuis son retour de Chelsea contre 55 M€ en janvier 2018, il n’a inscrit que 17 buts. Insuffisant pour un attaquant de ce calibre. Les pistes Benfica, Milan et Galatasaray sont aussi évoquées, mais sans vraiment être concrètes pour le moment.