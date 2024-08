Real Madrid : Ancelotti a donné son feu vert pour Aymeric Laporte

Depuis la reprise, Carlo Ancelotti indique à chaque conférence de presse que le mercato du Real Madrid est terminé. Sauf qu’en coulisses, le club de la capitale espagnole s’agite. En effet, il faut compenser la blessure longue durée de David Alaba et le départ de Nacho. Depuis quelques jours, le nom d’Aymeric Laporte (30 ans) est cité avec insistance.

AS explique d’ailleurs que Carlo Ancelotti a donné son feu vert pour ce transfert. Il apprécie le profil et l’expérience du défenseur. Le joueur, lui, est prêt à rejoindre les Madrilènes. Mais Al-Nassr, qui a mis 27 M€ pour le déloger de Manchester City, veut récupérer de l’argent et ne le laissera pas s’en aller libre comme le Real l’espérait.