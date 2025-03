EdF : Kylian Mbappé déclare sa flamme à Ousmane Dembélé

Amis depuis l’adolescence, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont tous les deux connu l’ascenseur social des équipes de France, des U16 jusqu’aux A. Aujourd’hui, leur lien est toujours aussi fort qu’à l’époque, comme l’a encore rappelé le premier dans son entretien au Parisien lundi. Ce mercredi à la veille d’affronter la Croatie en 1/4 de finale aller de Ligue des Nations (20h45)[https://www.footmercato.net/live/2593526066636465420-croatie-vs-france](), l’attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois été invité à s’exprimer sur son coéquipier. Et il n’a pas été avare en éloges à son égard.

«Ousmane, j’ai toujours été excité de jouer avec lui. C’est une arme vraiment importante, on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions parce que si on a un Ousmane qui est aussi bon qu’au PSG, ça va nous faire gagner des matches. C’est une corde en plus à notre arc qu’Ousmane puisse jouer dans cette position (libre en pointe, ndlr), ça nous donne plus d’options. Pour nous, c’est top. On est encore plus imprévisible, il faut juste coordonner nos déplacements mais on se connaît par coeur, on a envie de jouer ensemble donc ça va être facile.» La Croatie est prévenue.