Barça : énorme coup dur pour Marc-André ter Stegen

Voilà encore un coup dur que devra essuyer Hansi Flick et le FC Barcelone. En déplacement sur la pelouse de Villarreal pour garder la tête du Championnat ce dimanche, à suivre en direct commenté, les Blaugranas sont devants à la pause grâce à un doublé de Robert Lewandowski en première période. Mais alors que le Sous-marin jaune était revenu à un but d’écart, Marc-André ter Stegen (32 ans) effectuait un superbe arrêt devant Nicolas Pepe. Mais sur le corner suivant, le portier allemand s’est fait charger par plusieurs joueurs et son genou a rapidement flanché en retombant.

Un énorme coup dur pour le portier allemand, sorti en pleurant et avec les mains couvrant son visage pendant qu’il était évacué sur civière par les médecins du club catalan et a été remplacé par Inaki Pena dans les arrêts de jeu de la première période. Une blessure qui semble très sérieuse alors que le FC Barcelone doit faire face à une avalanche de blessure puisqu’il s’agit du huitième joueur de l’équipe première à rejoindre l’infirmerie.