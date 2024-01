CAN 2023, Tunisie : Montassar Talbi s’excuse

C’est une désillusion pour le peuple tunisien. Leur équipe a été tenue en échec par l’Afrique du Sud et est donc éliminée de la CAN. Le défenseur central de la Tunisie, Montassar Talbi (25 ans), s’est adressé aux supporters sur X après ce fiasco.

«À mes chers compatriotes, c’est avec le cœur extrêmement lourd que je vous écris aujourd’hui. Il n’est jamais facile de s’exprimer après une telle désillusion, tant cette élimination prématurée est douloureuse à avaler (…) Malheureusement, nos efforts n’ont pas suffi. Nous n’étions tout simplement pas au niveau et rien ne sert de trouver des excuses», a d’abord admis le défenseur central du FC Lorient. Ce dernier a ensuite appelé les Tunisiens à s’unir dans cette désillusion. «Votre déception, frustration voire même colère sont compréhensibles. Malgré tout, on se doit d’être unis et aujourd’hui plus que jamais, votre soutien est primordial ! Nous sommes une équipe unie et déterminée à apprendre de nos erreurs, à grandir ensemble et à nous relever plus forts. Nous devons regarder vers l’avenir avec détermination et espoir. Cette équipe a un potentiel colossal et nous pouvons réaliser de grandes choses, nous en sommes persuadés».