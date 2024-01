CAN 2023 : la Tunisie prend la porte après son nul face à l’Afrique du Sud, le Mali assure l’essentiel face à la Namibie

La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations se poursuivait avec les deux dernières rencontres du groupe E, ce mercredi soir. Avec un seul point au compteur et dernière de sa classe, la Tunisie était dans l’obligation de l’emporter face à l’Afrique du Sud pour se hisser au tour suivant. Au sortir d’une victoire éclatante face à la Namibie, les Bafana Bafana démarraient la partie avec un avantage psychologique sur son concurrent, mais subissaient le jeu de leurs adversaires. Déterminés à marquer les esprits d’entrée de jeu, les Aigles de Carthage confisquaient le ballon et amorçaient leurs premières offensives, mais Achouri butait sur un Mudau vigilant et heureux d’obtenir une faute dans sa surface (7e).

La suite après cette publicité

Progressivement, l’Afrique du Sud entrait dans sa rencontre et la Tunisie se retrouvait un peu plus sous pression. Mais confrontée à la maladresse de ses offensifs, la sélection sud-africaine ne se montrait guère plus dangereuse que son opposante à l’image de cette percée de Tau dans la surface tunisienne qui débouchait sur un centre imprécis (14e). Moins de dix minutes plus tard, la Tunisie se procurait la première occasion nette de cette partie. Présent aux avant-postes pour reprendre un centre fort de Kechrida, Ben Slimane voyait Mudau s’interposait devant lui pour éloigner le danger (22e). Avant la demi-heure de jeu, c’était au tour de Tau, virevoltant sur l’aile droite, de s’illustrer. Parvenant à s’exfiltrer du marquage de trois Tunisiens, le joueur d’Al-Ahly voyait néanmoins sa fenêtre de tir se réduire et le cadre se dérober au moment d’alerter Ben Saïd (27e). Malgré la tentative de Modiba aux 25 mètres (31e), imité par Morena trois minutes plus tard (33e), l’Afrique du Sud regagnait les vestiaires avec le sentiment d’avoir géré ses efforts.

À lire

Afrique du Sud - Tunisie : les compositions officielles

En gestion, l’Afrique du Sud sort la Tunisie de la CAN !

De retour sur le pré, les deux équipes se livraient un nouveau round d’observation. À l’inverse du scénario de la première période, les Bafana Bafana se contentaient de faire tourner le cuir au grand désarroi des Tunisiens. À mesure que les minutes défilaient, les hommes de Jalel Kadri montraient des signes d’impuissance en multipliant les pertes de balle et frôlaient la correctionnelle. Au terme d’une série de dribbles chaloupés, Maseko s’écroulait dans la surface tunisienne à l’issue d’un contact avec Kechrida. Mais l’arbitre ne bronchait pas et laissait le jeu se poursuivre (71e). Dans le dernier quart d’heure, l’Afrique du Sud accélérait et passait tout proche de l’ouverture du score. Vigilant sur sa ligne, Ben Saïd se détendait parfaitement sur une frappe de Sithole (77e), préservant ainsi un mince espoir de qualification.

La suite après cette publicité

En vain puisque les Aigles de Carthage se dirigeaient vers un triste match nul (0-0). Scotchée à la quatrième place, la Tunisie quitte la compétition par la petite porte tandis que son adversaire du jour se qualifie pour les 8es de finale en attendant de connaître l’identité de son adversaire. Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, le Mali croisait le fer avec la Namibie. D’ores et déjà assurés de terminer parmi les trois premiers, les Aigles n’étaient plus qu’à un pas de la phase à élimination directe. Pour ce faire, il fallait venir à bout des Namibiens. Revanchards après avoir été humilié par leur voisin sud-africain lors de la journée précédente, les hommes de Collin Benjamin ont donné du fil à retordre aux Maliens, sauvés à de multiples reprises par leur gardien Diarra. Finalement le score au tableau d’affichage ne bougea pas d’un iota au retour des vestiaires (0-0). Avec le point du nul, le Mali s’assure la première place du groupe E avec cinq unités, soit deux de plus que l’Afrique du Sud. La Namibie termine à la troisième place.