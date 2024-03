Ligue 1 : l’OL renverse Toulouse au terme d’un match fou

C’est simple : si le championnat avait commencé en 2024, ce TFC-OL serait un choc du haut de tableau. Vainqueur de cinq de leurs huit rencontres de Ligue 1 depuis la nouvelle année, Toulouse recevait des Lyonnais en pleine bourre et qui ont le même bilan que leurs adversaires du soir. Vous l’aurez compris, tout était réuni pour un grand vendredi de Ligue 1 en ouverture de la 26e journée. D’entrée, les deux équipes ont mis beaucoup de rythme. Plus souverains dans le jeu, les Gones ont rapidement pris l’ascendant dans le jeu.

Plus tranchants, les visiteurs ont tenté leur chance mais la mire n’était pas encore réglée avec Alexandre Lacazette (19e) et Nemanja Matic (29e). L’abnégation rhodanienne a fini par payer. Il y a trois mois, l’OL battait les Pitchounes à domicile. Sur le deuxième but des hommes de Pierre Sage, Alexandre Lacazette profitait d’un poteau de Corentin Tolisso pour finir en demi-volée. Bis repetita ce vendredi à la 33e minute avec le buteur de 32 ans toujours aussi intraitable face au but. Souverains, les Rhodaniens auraient même pu doubler la mise mais Restes était vigilant devant Nuamah (37e) puis Tolisso (45e).

Mais alors que les Gones semblaient sur le point de s’offrir une victoire aisée. Pourtant, tout a changé au retour des vestiaires. Affaibli à cause d’une grippe, Alexandre Lacazette a cédé sa place à la pause. Sans leur leader, les coéquipiers de Clinton Mata ont paru déboussolés. Et cela a permis à Toulouse d’avoir un temps fort qui a fait beaucoup de mal aux Gones. Alors que Thijs Dallinga a remis les deux équipes à hauteur suite à une formidable action (1-1, 53e), c’est Vincent Sierro qui permettait au TFC de virer en tête suite à un penalty obtenu après une faute stupide d’Ernest Nuamah (2-1, 58e).

Revigorées, les ouailles de Carles Martinez Novell ont asphyxié des Gones penauds mais qui ont, peu à peu, repris leurs esprits. Une prise de confiance qui s’est également faite sous l’impulsion de Rayan Cherki. Décrié cette saison, le virtuose rhodanien a prouvé qu’il était impliqué dès ses premières prises de balle. Et après plusieurs arabesques qui ont fait mal à la défense toulousaine, c’est lui qui, d’un superbe enchaînement, a remis les deux équipes à hauteur (2-2, 77e). Dans tous les bons coups, c’est le numéro 18 de l’OL qui a donné un caviar à Jake O’Brien qui, sur corner, a offert la victoire à des Gones qui ont livré une merveilleuse bataille pour revenir ce vendredi soir (2-3, 81e). Une victoire qui fait du bien et qui leur permet de revenir provisoirement à six points de Nice, sixième. De son côté, Toulouse peut avoir des regrets de ne pas avoir montré son vrai visage plus longtemps. Les Violets sont onzièmes.