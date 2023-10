OL : la sortie complètement hors sol de John Textor !

Les semaines se suivent et se ressemblent tristement pour l’Olympique Lyonnais. Le changement d’entraîneur, opéré le 16 septembre dernier avec le départ de Laurent Blanc et l’arrivée de Fabio Grosso, ne semble pas encore porter ses fruits. En effet, ce dimanche soir, l’OL a encaissé une sixième défaite en neuf journées de championnat. Ce qui placent les Gones à la 18ème et dernière position de Ligue 1. Un symbole désastreux pour un club qui sort de deux décennies glorieuses en France sous la présidence de Jean-Michel Aulas, qui a officiellement cédé son fauteuil de dirigeant à l’Américain John Textor.

Ce dernier a d’ailleurs pris la parole ce dimanche soir après la défaite de son équipe, contre Clermont sur la pelouse du Groupama Stadium (1-2) : «Il n’y a pas grand chose à dire, c’est le genre de match qui fallait gagner. On a eu des supporters qui étaient là. C’était incroyable la manière dont ils ont été avec nous tout au long de la soirée. On a montré trop de qualités par rapport aux résultats qu’on a eu. Notre équipe est trop bonne pour être à l’endroit où elle est aujourd’hui», a d’abord expliqué le président et le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais aux micros de Prime Video, quelques minutes après ce nouveau revers de l’équipe.

«Aucun risque de relégation»

Malgré un statut de lanterne rouge, Textor ne semble absolument pas inquiet à ce jour : «Bien sûr que je me fais du souci, cela peut paraître fou ici de parler de relégation. Il n’y a pas de risques de relégation mais on peut avoir une saison médiocre, ça oui c’est possible, c’est le risque. Vous voyez la foule ce soir, vous voyez les joueurs qu’on a. Notre capitaine l’a dit l’autre fois, on paie cher chaque petite faute de notre part. Et dès qu’on fait une petite faute, on se le fait payer par l’adversaire donc je me fais du souci mais je crois en l’entraîneur, en notre équipe. Tout le monde travaille beaucoup et on doit juste travailler»

Pourtant, l’OL reste toujours à la recherche de son premier succès en Ligue 1 cette saison. Et Textor espère que Grosso trouvera des solutions avec la supposée qualité présente dans le groupe selon le patron d’Eagle Foot : «Il (Fabio Grosso, ndlr) doit faire des choses différentes. Il a des jeunes joueurs et des joueurs qui ont beaucoup d’expérience. Maintenant il donne une opportunité à tous ceux qui le méritent. On a eu des joueurs ce soir qui ont fait de bonnes choses. Vraiment de la qualité ce soir avec des moments brillants et des joueurs qui ont donné ce qu’il fallait dans le match. Il faut que tout le monde soit à son niveau. On l’a vu en seconde période. Il y a vraiment de la qualité dans l’équipe»

Le mercato sans souci ?

L’heure n’est donc pas totalement à la panique selon le natif de Kirksville dans le Missouri. En effet, le président de l’OL veut aussi s’appuyer sur les forces en présence, convaincu que l’effectif à disposition de l’entraîneur italien Fabio Grosso n’est pas aussi catastrophique. Mais en cas de besoin de renforts hivernaux, il a rassuré quant à la situation interne liée aux sanctions de la DNCG : «Le moment important c’est demain. Le prochain jour est le premier du reste de votre vie. Les transferts c’est mon travail. L’équipe c’est le travail du coach. Il y a beaucoup de discussions sur la manière que l’on a fait. On n’a pas eu les mains libres sur le précédent marché des transferts. Maintenant c’est en janvier que cela va se jouer. Tout va très bien financièrement. Il n’y aura pas de problème avec la DNCG», a promis Textor dans la suite de son allocution.

Comme avec Ernest Nuamah acheté par Molenbeek ou Jake O’Brien vendu par Crystal Palace, John Textor veut utiliser son réseau pour renforcer les rangs des Gones : «Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille au niveau du business. Vraiment. Ils nous donnent les buts à atteindre et on y arrive. On va aller au mois de janvier même si c’est une période compliquée pour faire des transferts. On va aller chercher partout dans le monde, notamment au Brésil. On attend ça avec impatience mais parlons des joueurs que nous avons. Nous avons de la qualité pour être l’une des meilleures équipes de ce championnat», a conclu l’homme d’affaires américain qui possède également le club de Botafogo au Brésil. Voilà des propos qui ne vont pas calmer les ardeurs mais surtout les doutes des supporters lyonnais…