FFF : les raisons de la présence de Benjamin André sur une liste pour la présidence

Dans la course à la présidence de la Fédération française de football, un nom dénoterait presque. Benjamin André, capitaine du LOSC, figure en effet sur la liste de Pierre Samsonoff, concurrent de Philippe Diallo. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le joueur est ainsi revenu sur son engagement. «C’est grâce à Pierre (Samsonoff) que je suis là. On s’est connus à Rennes il y a 10 ans et on est devenus amis. Quand il était à la Fédération comme directeur général de la Ligue du football amateur, on a beaucoup échangé. Il m’a expliqué les contours de son projet et m’a mis une petite graine dans la tête. J’ai réfléchi, discuté avec des proches, je me suis intéressé et j’ai décidé de me lancer», a expliqué Benjamin André.

La suite après cette publicité

Le joueur est par ailleurs revenu sur les différents chantiers qui devront être mis en place dans les prochaines années : «la sécurité notamment, le fonctionnement fédéral à destination des clubs. J’ai discuté avec pas mal de dirigeants de ligues et de districts, ils ont besoin d’être écoutés, ils ne le sont pas assez à leurs yeux. Il y a un manque de transparence. Et il faut aussi davantage parler foot, se rappeler que c’est un jeu, insister sur le rôle de l’éducateur pour former un footballeur mais aussi un homme. Le foot, c’est aussi la santé des jeunes. Ce rôle sociétal est parfois sous-estimé. Des questions se posent aussi sur les calendriers».