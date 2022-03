Manchester United : Marcus Rashford, c'est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

«Il devrait me donner quelques conseils, car ce qu’il fait à 23 ans est fantastique pour un jeune homme. Je n’ai pas besoin de donner des conseils à Marcus Rashford. Je pense qu’il y a de l’humilité dans la façon dont il vit sa vie. Il a les pieds sur Terre», expliquait Sir Alex Ferguson lors d'un entretien au Times en 2020, admiratif de la pépite arrivée à 9 ans chez les Red Devils. Appelé pour la première fois en 2015 sous Louis van Gaal, l'attaquant de 24 ans n'a, en effet, jamais cessé d'impressionner, année après année.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour son premier match avec les professionnels, Marcus Rashford s'était également montré lors de la campagne victorieuse de Ligue Europa 2016-17, avant d'inscrire un penalty décisif dans les derniers instants lors de la remontada face au PSG, au Parc des Princes en 2019. Mais après un exercice 2020-21 marqué par un tir au but manqué en finale de l'Euro 2020, à Wembley, entraînant la défaite des Three Lions, l'international anglais vit actuellement une saison où il est en plein doute.

Marcus Rashford inquiète

Touché et opéré à une épaule après la désillusion en finale de l'Euro, le natif de Wythenshawe, un district de Manchester, a manqué tout le début de saison, soit un total de quatorze rencontres. Alors qu'il était promis à être au cœur d'un nouveau projet qui a vu arriver des nouvelles stars - Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho - Marcus Rashford a finalement perdu sa place. «Il n’a pas joué, il n’a pas l’air heureux à United et on dirait qu’il a le poids du monde sur les épaules. Rashford avait de l’énergie, de la qualité, de l’agressivité et du professionnalisme. Je ne vois pas ces choses-là de nos jours», expliquait Rio Ferdinand après la déroute contre Manchester City (1-4), sur la chaîne YouTube FIVE.

«Il a l'air découragé. Je ne l'ai pas vu sourire depuis longtemps», déclarait dans le même temps Dion Dublin, passé par Man Utd entre 1992 et 1994, sur la BBC. Un état d'esprit et un langage corporel qui inquiètent lors de ses apparitions sur le terrain, sûrement en raison de ses péripéties de l'été 2021 et du début de saison. Et cela se voit sur le terrain. Rashford a marqué lors de trois de ses quatre premiers matchs, mais après le départ de Solskjaer, il n'a marqué que deux buts en dix-sept matchs depuis et n'a délivré que deux passes décisives cette saison.

Un avenir hors de Manchester United ?

Des performances dont il n'est lui-même pas satisfait. «Je suis impatient d’améliorer mon jeu sous la direction du staff de Manchester United. Je ne boude pas, je ne suis pas malheureux… suis-je déçu de certaines de mes récentes performances ? Bien sûr que je le suis. Je suis mon plus grand critique», avouait-il en janvier dernier. Mais au-delà de tout ça, les changements d'entraîneurs récurrents et le fait de changer de rôle et de position sur le terrain bien trop souvent ces derniers mois pourraient lui donner des envies d'ailleurs.

L'enfant de Manchester, très impliqué envers les quartiers les plus défavorisés de sa ville, est sous contrat avec son club de cœur jusqu'en 2023. D'ores et déjà courtisé par le PSG et plusieurs clubs anglais, le clan Rashford reste très attentif au choix du prochain manager et semble ouvert à un départ. Mais pour cela, le Mancunien devra retrouver du temps de jeu et le chemin des filets, lui qui n'a débuté que deux des onze derniers matches en Premier League.

«Il doit jouer au même niveau qu'il s'entraîne. Il s'entraîne bien, un talent abondant. Pour lui, il s'agit de transformer les performances à l'entraînement en match», avouait Ralf Rangnick, ce vendredi. À la veille de la réception de Tottenham, décisive pour la course à l'Europe, Marcus Rashford est très attendu. Soutenu par le vestiaire et son entraîneur, il devra se montrer pour ne pas s'enliser sur le banc d'Old Trafford et rebondir pour la suite de sa carrière.