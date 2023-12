Al-Ettifaq : l’aventure saoudienne de Steven Gerrard tourne au cauchemar

Un grand joueur ne fait pas forcément un grand entraîneur, mais les débuts de Steven Gerrard laissaient présager de belles choses. Débutant avec les équipes de jeunes de Liverpool, il avait opté pour prendre en main les Glasgow Rangers en 2018. Un choix payant puisqu’il va construire une équipe solide qui remportera le championnat en 2021 brisant l’hégémonie du Celtic Glasgow. Derrière cela s’est en revanche gâté. Propulsé lors de la saison 2021-2022 à la tête d’Aston Villa pour succéder à Dean Smith, il a su maintenir le club avec une quatorzième place avant de connaître un début de saison chaotique où il a été limogé en octobre 2022 au profit d’Unai Emery. Libre, son retour était attendu et la destination l’était moins puisque si on pouvait s’attendre à une nouvelle écurie anglaise, il a cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite en rejoignant la formation d’Al-Ettifaq.

La suite après cette publicité

Contrairement à Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Nassr, l’équipe basée à Dammam n’a pas des moyens aussi monstrueux, mais dispose tout de même d’une belle puissance financière. L’équipe double championnat d’Arabie saoudite (1983 et 1987) voulait lancer une nouvelle ère ambitieuse avec la légende de Liverpool. Les Chevaliers d’Ad-Dahna ont mis les petits plats dans les grands en lui offrant un mercato ambitieux. Avec 36,3 millions d’euros dépensés en transferts, soit le cinquième plus haut chiffre, juste derrière les 4 mastodontes du championnat, Al-Ettifaq s’est renforcé en conséquence. Jordan Henderson (Liverpool) et Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain) ont renforcé l’entrejeu en apportant leur grande expérience. En défense, Jack Hendry a débarqué du FC Bruges tandis que Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais) et Demarai Gray (Everton) ont renforcé l’attaque. Cinq jolis noms qui sont venus s’ajouter à ceux de joueurs comme Marcel Tisserand (ex Monaco, Wolfsbourg, Fenerbahçe), Robin Quaison (ex Palerme et Mayence) ou encore Vitinho (ex CSKA Moscou et Flamengo) qui étaient déjà des joueurs établis du championnat.

À lire

Al-Ittihad : Abderrazak Hamdallah, l’attaquant qui vole la vedette à Karim Benzema

La perte de Moussa Dembélé a fait mal

Un joli matériel qui s’offrait à Steven Gerrard afin d’essayer de rivaliser avec les cadors du championnat. Moins armé que ses rivaux, mais se présentant comme un joli outsider, Al-Ettifaq pouvait légitimement rêver d’un top 4 et à minima d’un top 6. Le début de saison venait d’ailleurs confirmer cela avec une quatrième place après 8 journées et des résultats intéressants contre Al-Nassr (2-1) et Al Ahli (0-0), mais depuis la situation s’est particulièrement assombrie pour Steven Gerrard et ses ouailles. Ne connaissant qu’un seul succès (5 nuls et 5 défaites) sur les onze derniers matches, Al-Ettifaq est relégué au neuvième rang à 10 points du top 4 et 4 unités du top 6. Des chiffres assez préoccupants et qui témoignent de la mauvaise passe du club. Si la charnière Jack Hendry - Marcel Tisserand résiste bien et que Georginio Wijnaldum s’est bien relancé (6 buts et 2 offrandes en 15 matches), la situation est plus compliquée pour d’autres recrues comme Demarai Gray (1 but et 2 offrandes en 13 matches) et Jordan Henderson (0 but et 5 offrandes en 18 matches).

La suite après cette publicité

Pour Moussa Dembélé, les débuts étaient probants avec 9 buts et 1 offrande en 12 matches mais il a connu une longue blessure au moment de la série difficile de son club. Mal classé, dans une mauvaise dynamique en championnat et éliminé de la Coupe d’Arabie saoudite en 1/8e de finale, Al-Ettifaq est pour le moment en dehors des clous. Une situation difficile pour Steven Gerrard qui attend des renforts cet été : «nous devons montrer dans cette fenêtre, et aussi celle d’été, que nous sommes sérieux et que nous voulons être compétitifs au sommet de la ligue, et non là où nous en sommes actuellement.» Récemment le nom de Roberto Firmino, en difficulté avec Al-Ahli (3 buts et 3 offrandes en 18 matches), a été évoqué tout comme l’attaquant de l’Inter Milan Alexis Sanchez. Le technicien anglais a aussi expliqué que la perte de Moussa Dembélé avait totalement perturbé l’équipe : «si vous nous regardez, une fois que Moussa est sorti de l’équipe, les faiblesses de notre équipe ont été mises en évidence, tout comme les options dont nous disposions.» Voulant être actif cet hiver et devant défier Al-Hazm demain pour conclure l’année 2023, l’équipe de Steven Gerrard va devoir travailler et relever la tête. Pour le moment, c’est un petit fiasco.