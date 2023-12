Inter : ça bouge déjà en coulisses pour Alexis Sanchez !

Le grand attaquant. En 2022, l’Olympique de Marseille pensait avoir enfin trouvé un numéro 9 de classe mondiale. Arrivé en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a réalisé une belle année dans la cité phocéenne, lui qui a marqué 18 buts et délivré 3 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues (41 titularisations). Le Chilien, qui n’avait signé que pour un an avec une année en option, n’a pas voulu se précipiter au moment d’évoquer son avenir. Son agent avait annoncé qu’il trancherait en fin de saison. L’attaquant a souhaité attendre et en savoir un peu plus sur le mercato marseillais.

Mais l’OM n’a pas pu l’attendre indéfiniment, d’autant qu’il y avait un tour préliminaire de Ligue des champions à jouer. Les deux parties se sont donc quittées après seulement une année ensemble. Alexis Sanchez en a profité pour remercier les fans et lâcher ses vérités. «Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte».

Un retour sur la pointe des pieds à l’Inter

Une version démentie par Pablo Longoria. Après cela, l’ancien joueur du Barça est retourné à l’Inter le 26 août dernier. Le Chilien, qui a signé jusqu’en juin 2024, voulait repartir du bon pied en Italie, malgré une concurrence forte à son poste au sein de l’effectif de Simone Inzaghi. Mais le natif de Tocopilla a vécu des moments compliqués. Arrivé hors de forme, il a dû se retaper physiquement. Et cela lui a causé des soucis avec les Lombards. En effet, le club voulait qu’il reste se soigner durant la trêve de septembre, mais le joueur de 35 ans a rejoint la sélection chilienne. Un voyage inutile selon les Nerazzurri.

Ces derniers ont pu compter sur Alexis Sanchez à partir du 20 septembre, près d’un mois après sa signature. Entré en jeu 22 minutes face à la Real Sociedad en Champions League, il a ensuite enchaîné avec plusieurs apparitions. Lors de cette première partie de saison, il a donc participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues. Mais il n’a été titulaire qu’à 5 reprises. En ce qui concerne les statistiques, il a marqué deux buts. Le premier face à Salzbourg, le second face à Benfica. Buteur en C1, il n’a pas trouvé le chemin des filets en Serie A. Il n’a pas, non plus, délivré de passe décisive.

Son avenir fait couler de l’encre

Au-delà des chiffres, Alexis Sanchez n’a pas vraiment évolué à son meilleur niveau depuis son retour en Lombardie. Globalement, ses prestations sont décevantes. Alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat, son avenir fait couler de l’encre ces derniers jours. Au Chili, El Deportivo a annoncé qu’Al-Ittihad est prêt à faire des folies pour le recruter cet hiver. Ce serait une porte de sortie intéressante, du moins financièrement. Ce mercredi, l’Italie, qui s’intéresse peu à lui depuis son retour, a aussi fait le point sur lui.

Tuttosport explique qu’en plus du club de Karim Benzema, un autre pensionnaire de Saudi Pro League est intéressé par ses services. Il s’agit d’Al-Ettifaq. L’équipe entraînée par Steven Gerrard veut mettre la main sur un attaquant supplémentaire et l’ancien de l’OM semble cocher toutes les cases. Mais les écuries séduites par lui vont devoir se montrer convaincantes. En effet, la publication transalpine explique que le joueur né en 88 n’a pas l’intention de s’en aller cet hiver. Il veut rester en Europe pour se préparer au mieux pour la Copa America 2024. De plus, il est persuadé de pouvoir s’imposer à l’Inter. De leur côté, les Milanais ne comptent pas forcément le pousser dehors pour le moment. Mais comme toujours, ils écouteront si une offre intéressante arrive…