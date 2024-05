OM - Atalanta : les compositions probables

Ce jeudi soir à 21 heures, l’Orange Vélodrome va se parer de ses plus beaux tifos à l’occasion de la 1/2 finale aller de l’UEFA Europa League. Véritable douzième homme, le public phocéen aura son rôle à jouer pour pousser l’Olympique de Marseille face à l’Atalanta Bergame. Deux formations qui voudront prendre le dessus lors de ce premier round avant une deuxième manche qui promet dans une semaine en Italie. Pour y parvenir, Jean-Louis Gasset devrait miser sur un 5-3-2, lui qui devra encore se passer de plusieurs éléments ce soir.

En effet, Samuel Gigot (suspendu), Bamo Meïté, Valentin Rongier, Bilal Nadir (blessés), Ulisses Garcia, Pape Gueye et Jean Onana (non inscrits) manqueront à l’appel. En revanche, Quentin Merlin, Chancel Mbemba ou encore Amir Murillo, un temps incertains, seront bien de la partie. Ainsi, l’OM devrait débuter, sans surprise, avec Pau Lopez dans les cages. Devant lui, on retrouvera Quentin Merlin, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, Amir Murillo et Jonathan Clauss.

Leonardo Balerdi encense Mats Hummels

Deux formations prêtes à tout donner

Jean-Louis Gasset compte donc verrouiller derrière pour éviter de prendre des buts lors de ce match aller. Au milieu, il misera a priori sur Amine Harit, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. Enfin, pour mener l’attaque olympienne, le meilleur buteur de la C3 cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang, sera associé à Ismaïla Sarr. Une équipe qui a fière allure. En face, Gian Piero Gasperini devra également faire sans Hien (suspendu), Toloi, Holm (blessés), Bakker (malade) et Palomino (non inscrit).

Malgré tout, l’Atalanta aura des atouts à faire valoir, elle qui débutera visiblement en 3-4-1-2. Devant Juan Musso, on retrouvera l’ancien de l’OM, Sead Kolasinac, accompagné de Berat Djimsiti et Giorgio Scalvini. Le quatuor Ruggeri-Ederson-De Roon-Zappacosta évoluera devant eux. Enfin, Teun Koopmeiners soutiendra le duo offensif composé de Gianluca Scamacca et Charles De Ketelaere. Une formation italienne qui devrait donner du fil à retordre à l’OM, qui compte bien sortir vainqueur à domicile.

