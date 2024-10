OL : John Textor a piqué une colère contre Pierre Sage

Cet après-midi, au lendemain de la défaite frustrante de l’Olympique Lyonnais contre Besiktas (0-1), Pierre Sage n’en voulait pas du tout à ses joueurs. «Je vais les féliciter pour le match qu’ils ont produit. Pour gérer la frustration, il faut avoir lecture fidèle de notre performance et bien sûr repartir au combat», a-t-il confié en conférence de presse. Mais selon RMC Sport, cette défaite n’aurait pas été du goût de John Textor. Et à l’issue du match, le boss de l’OL est descendu dans le vestiaire rhodanien pour piquer une colère. L’Américain s’en serait d’ailleurs davantage pris à Pierre Sage et son staff qu’aux joueurs. Un événement qu’a dédramatisé le coach lyonnais face aux médias.

« Si les murs avaient vraiment des oreilles, la question ne se poserait pas et vous auriez tout entendu. C’est une phase de reporting qui a lieu normalement entre son salarié et son employeur à l’issue du travail, donc d’un match de football. Et c’est logique que l’on ait des échanges sur nos pratiques professionnelles et la manière de les mener, puisqu’il attend de nous que l’on soit efficaces. Et je suis content qu’il attende ça de nous puisque ça nous challenge tous les jours. Donc je n’ai aucun problème avec ça. »