PSG : Antonio Cassano flingue Mauricio Pochettino

Retraité en 2017, l'ancien milieu offensif italien Antonio Cassano était non seulement connu pour son talent sur le terrain, mais également pour son tempérament et son franc-parler. Intervenant aujourd'hui pour plusieurs médias transalpins, l'ex-international de la Squadra Azzurra (39 sélections, 10 buts) n'a pas hésité à cartonner les choix tactiques de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, qui ne restera pas longtemps sur le banc parisien si les choses ne changent pas et donne même un pronostic pour son successeur.

« Pochettino aura une vie courte au PSG. J'ai entendu de mauvaises choses sur lui. C'est un type formidable, un dix ou plus, mais en tant qu'entraîneur, il ne fait pas une minute de tactique alors que l'équipe le lui demande. Il demande aux joueurs des conseils sur la façon de jouer, je n'en reviens pas. Il n'a jamais entraîné de champions et maintenant, il a du mal à entraîner les grands garçons. D'après ce que je comprends, s'il continue dans cette voie, il n'aura que peu de temps. Attention à Zizou », a-t-il expliqué sur la chaîne Twitch d'un autre ancien international italien, Christian Vieri.