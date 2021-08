OM : Pablo Longoria est ravi de son groupe de Ligue Europa

L'OM a hérité de la poule la plus difficile lors du tirage au sort de la Ligue Europa. Pour leur retour en C3, les Phocéens sont tombés dans la poule E en compagnie de la Lazio, du Lokomotiv Moscou et de Galatasaray. Une qualification ne sera pas simple du tout mais, présent en Turquie pour la cérémonie, Pablo Longoria a semblé ravi. Au micro de RMC, le président marseillais s'est dit impatient d'y être, évoquant les chaudes ambiances à venir et des confrontations entre grands entraîneurs.

«C’est un groupe équilibré et compétitif, et avec beaucoup d’ambiance dans les différents stades. Il y a 4 très bons coaches avec Nikolic, Fatih Terim, Maurizio Sarri et Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, ouverts. Ce sont des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, le respect de notre histoire, de chercher à aller le plus loin possible dans les compétitions que l’on joue. C’est une belle opportunité pour les supporters de venir au Vélodrome.»