La fondation SCO récolte 50 000 euros grâce aux maillots du PSG

Après la rencontre entre le PSG et Angers, qui se soldait par une victoire courte des Parisiens 1-0, la fondation SCO avait décidé d’organiser une vente aux enchères pour venir en aide au district du Maine-et-Loire de football, touché par la crise sanitaire.

La fondation avait mis en vente 38 maillots appartenant aux joueurs du PSG et d’Angers. Au total, la fondation a récolté 49 286 euros, comme rapporté par Le Parisien. Le maillot de Neymar a été le plus prisé et s’est arraché à 13 000 euros. Celui de Kylian Mbappé arrive juste derrière avec une valeur de 6000 euros. Toujours selon le quotidien français, seul le maillot de Paul Bernardoni, parti à 850 euros, a dépassé la valeur de celui d’un joueur du PSG. Tous les autres maillots angevins ont rapporté un montant inférieur à celui du titi parisien, Pembélé.