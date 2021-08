Manchester City envoie Erik Palmer-Brown à Troyes

Un nouvel élément de Manchester City va filer à Troyes. Club satellite des Skyblues, l'ESTAC vient d'enrôler Erik Palmer-Brown sous la forme d'un prêt. «En provenance de Manchester City, le défenseur central de 24 ans est prêté au club troyen jusqu'en juin 2022», précise l'ESTAC.

Formé au Sporting Kansas City, l'international américain (2 sélections) évoluait notamment au KV Courtrai (Belgique), NAC Breda (Pays-Bas) ou encore Austria Vienne (Autriche) et comptabilise 137 matches toutes compétitions confondues.

Erik Palmer-Brown is in town ! 🔥

Le défenseur international 🇺🇸 est prêté à l’ESTAC par @ManCity pour la saison 2021/22 !

Bienvenue à Troyes @ErikBrown14 ! 💯

Plus d'infos 👉 https://t.co/YPfWT7ADTk#mercato #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/3VMUWOo8pf