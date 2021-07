Les 4 joueurs que le FC Barcelone veut mettre dehors au plus vite

Le temps presse. Vendredi, la presse espagnole dévoilait que le FC Barcelone allait avoir jusqu'au 13 août pour régler sa situation et pouvoir inscrire ses nouvelles recrues et Lionel Messi avant le début du championnat. Dans les deux prochaines semaines, les Catalans vont donc devoir accélérer leur opération dégraissage, et selon les médias espagnols, il y a quatre joueurs candidats à un départ très vite.

La suite après cette publicité

Sur le papier, ils étaient bien plus nombreux. Mais finalement, certains joueurs comme Antoine Griezmann ont, pour diverses circonstances, une place dans l'équipe pour la saison prochaine. Selon Marca, ce n'est pas le cas de Neto, le portier remplaçant, qui conserve une belle cote en Angleterre notamment. De même pour Miralem Pjanic, sur lequel Ronald Koeman ne compte absolument pas, alors que Martin Braithwaite est considéré comme un joueur pouvant rapporter un chèque intéressant, toujours chez nos voisins anglais.

Umtiti va être difficile à vendre

En revanche, le cas Umtiti est plus complexe. Le quatrième nom de cette blacklist risque de causer de véritables maux de tête à ses dirigeants. Le journal précise que le Français veut prouver qu'il peut avoir une place dans l'équipe, notamment parce qu'il est conscient qu'aucun club ne s'alignera sur son salaire actuel, lui qui vit un véritable enfer avec les pépins physiques.

Se séparer de ces quatre joueurs permettrait au Barça de pouvoir enregistrer tout le monde pour la reprise du championnat. Vient ensuite le cas Rey Manaj, absent de cette blacklist, mais qui est en train de prendre de la valeur pendant cette présaison, enchaînant les buts avec l'équipe de Ronald Koeman. Il pourrait rapporter un pactole inespéré puisque de plus en plus de clubs commencent à s'intéresser à l'attaquant du Barça B. Affaire(s) à suivre...