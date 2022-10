Le Coq Sportif dévoile le nouveau maillot third 2022-2023 de l'ESTAC

Le Coq Sportif a présenté le nouveau maillot third de l'ESTAC pour cette saison 2022-2023. Avec des références symboliques que ne manqueront pas de remarquer les Troyens.

Un jour important pour l'ESTAC. Au-delà du match nul arraché au Stade de l'Aube face au Stade de Reims (2-2) ce dimanche, pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, Troyes a surtout dévoilé avant de porter son nouveau maillot third, conçu par son équipementier Le Coq Sportif.

Un clin d'œil symbolique

« C’est une tenue où histoire et patrimoine du club se mêlent à la fierté d’un territoire », explique d'abord le communiqué des deux entités pour l'occasion. Dominé d'un bleu azurin, qui était en fait la couleur des premiers maillots du club troyen, cette nouvelle tunique puise son inspiration dans les racines de l'ESTAC, nom d'ailleurs donné au bleu habituellement utilisé pour les maillots de la formation de l'Aube.

« Un maillot, c’est également un héritage. C’est pourquoi, le patrimoine de la ville et du territoire tient une place centrale », poursuit ensuite le communiqué de l'écurie et de l'équipementier français. Et pour cause. On y voit notamment apparaître les courbes du Cœur de Troyes, symbole de la ville, sur la face avant du maillot. Ce n'est aussi pas un hasard si l'habituel écusson du club a été tronqué pour laisser place à un autre plus original comportant un cœur en son sein.

Une technologie remarquable

« Ce design se fond dans le bleu historique du club de l’ESTAC, alors « ASTS » puis « TAF », et se révèle lorsque l’on s’en approche, comme son œuvre inspirationnelle présente sur les Quais de Dampierre. » Le territoire de l'équipe pointant actuellement à la 11ème position en Ligue 1 y est fièrement représenté à travers plusieurs détails : col inspiré d’une flûte de champagne, capsule de son bouchon apposé dans l’encolure, l’apparition d’une bande asymétrique bleu, blanc, champagne sur le flanc et le logo Cœur de Troyes, fil rouge de ce maillot, que l’on retrouve à la place du blason du club.

Ce nouveau kit, avec la présence du sponsor principal Winamax au centre, se veut pour le moins élégant, mais il est aussi surprenant technologiquement parlant. Le Coq Sportif y a par exemple intégré une puce NFT. À noter que ce troisième maillot est composé à 100% en polyester sur la partie avant, une matière que l'on retrouve au dos et sur les manches (93%) avec de l'élasthanne (7%), mais aussi sur le bas des manches et sur le flan (81 %) avec de l'élasthanne (19%).