PSG : Leonardo justifie le choix Danilo

La suite après cette publicité

Depuis l'arrivée de QSI, le Paris St-Germain est très actif su le marché des transferts et a réussi de nombreux très gros coups, comme Kylian Mbappé ou Neymar. Si la ligne d'attaque a toujours offert des garanties, le milieu de terrain a plus de mal. C'est pourquoi le club de la capitale a décidé de recruter Danilo Pereira, avec l'ambition de renforcer l'entrejeu. Finalement, le Portugais est aligné en défense centrale, alors que Marquinhos a pris le rôle de sentinelle.

Un choix de Tuchel qui a étonné les principaux concernés et que Leonardo, le directeur sportif parisien, a évoqué lors d'un live sur les réseaux sociaux : « c'est clair que Marquinhos est un défenseur et Danilo un milieu. Même Tuchel le sait. Après il y a des choix auxquels l'entraîneur croît. Certains joueurs peuvent s'adapter à différents postes (…) On avait l'idée de prendre un milieu parce que, dans l'idée, Marqui est le nouveau Thiago Silva, et est devenu notre nouveau capitaine. C'est comme ça. Danilo, c'était une question d'opportunité sur le mercato. On ne pouvait pas faire comme les autres années et acheter des joueurs à la valeurs importantes. D’ailleurs personne n’a pu faire ça durant ce mercato ».