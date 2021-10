Euro 2022 : les Bleues avec l'Italie, la Belgique et l'Islande

Corinne Diacre et les Bleues sont désormais fixées. Alors que l'Euro 2022 se tiendra en Angleterre du 6 au 31 juillet prochain, l'équipe de France féminine connaît, depuis ce jeudi, ses adversaires. Présentes dans le groupe D, les Bleues devront donc croiser le fer avec la Belgique, l'Italie et l'Islande.

La suite après cette publicité

Un groupe costaud qui, sur le papier, semble malgré tout à la portée des coéquipières de Marie-Antoinette Katoto, en très grande forme actuellement, car les statistiques parlent pour elles. La France reste sur 7 matchs sans défaite contre l'Italie, sur 6 victoires de suite face à la Belgique et n'a perdu qu'une seule fois (en 2007) en 11 confrontations contre l'Islande. C'est le groupe B, celui de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne et de la Finlande, qui semble le plus relevé.

Le tirage au sort complet

Groupe A

Angleterre

Autriche

Norvège

Irlande du Nord

Groupe B

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

Groupe C

Pays-Bas

Suède

Russie

Suisse

Groupe D

France

Italie

Belgique

Islande