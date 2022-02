La nouvelle date de Liverpool - Leeds est connue

La Premier League a vu plusieurs de ses rencontres être déplacées à cause de trop grand nombre de cas de Covid-19 dans certains effectifs. C'était le cas du Liverpool-Leeds qui devait se joueur à Anfield le 26 décembre dernier.

Dans un communiqué publié sur leur site officiel, les Reds ont annoncé la nouvelle date de ce match, qui se jouera donc le 23 février à 19h45 heure locale. La rencontre ne sera pas diffusée en direct en Angleterre.

Our home @PremierLeague fixture with Leeds United has been rescheduled for Wednesday 23rd February.